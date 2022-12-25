«Пускай с камерой теперь бегает». Большунов отреагировал на отказ Устюгова пожать ему руку после гонки

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов ответил на претензии партнера по сборной России Сергея Устюгова после завершения спринтерской гонки на этапе Кубка России в Красногорске.

Устюгов упрекнул Большунова в том, что тот подрезал его по ходу гонки, и демонстративно отказался пожать сопернику руку.

«Он остался недоволен? Пускай с камерой теперь бегает. Когда Устюгов наступал, закрывал радиус первым в Чусовом, то этого никто не видел, все было нормально. Сейчас я ему немного помешал, так сразу все на меня срываются — тренер Устюгова всякими словами поливает. Я никого поливать не собираюсь, готов все доказывать на лыжне. Если Устюгов готов, я могу с ним суперфинал пробежать, чтобы выяснить, кто сильнее. Мы даже будем бежать по разным лыжням.

Мы зарубались, обгоняли друг друга, а Терентьев этим моментом воспользовался. Борьба была на внутреннем радиусе, я был немного впереди, поэтому вариантов не было: разворот был почти на 180 градусов и нужно было занимать внутренний радиус. Поскольку я был впереди, то занял его", — сказал Большунов ТАСС.

Он также отметил, что придал значения отказу Устюгова пожать ему рук.

Я этого не заметил, ребята друг друга поздравили. У меня нет никакого раздражителя, просто получается, что Сергей во мне видит главного соперника и он хочет меня постоянно обогнать, не обращая больше внимания ни на кого. Когда мы бежим вместе, то идем рядом друг с другом и соперничаем. Сегодня быстрый снег и решал каждый сантиметр. Если где-то не так проедешь, то на финише будет уже сложно. Финишная прямая короткая", — заключил Большунов.

Победителем спринта стал Александр Терентьев. Второе место занял Александр Большунов, третье — Глеб Ретивых. Устюгов пришел к финишу пятым, уступив победителю 5,58 секунды.