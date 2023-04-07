Большунов победил в раздельном старте классическим стилем на 15 км в Кубке России

Лыжник Александр Большунов победил в гонке раздельным стартом классическим стилем на 15 км на 8-м этапе Кубка России в Кировске. Спортсмен показал время 38 минут 41,5 секунды. Вторым финишировал Илья Семиков с отставанием в 49 секунд. Третьим пришел Денис Спицов +1.00,2. Лыжные гонки Кубка России Кировск Мужчины 15 км, раздельный старт, классический стиль 1. Александр Большунов — 38.41,5 2. Илья Семиков +49,0 3. Денис Спицов +1.00,2 4. Евгений Белов +1.04,3 5. Алексей Червоткин +1.19,6 6. Савелий Коростелев +1.25,3 7. Артем Мальцев +1.42,5 8. Александр Гребенько +2.05,1 9. Антон Тимашов +2.12,0 10. Андрей Феллер +2.34,9