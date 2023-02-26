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Лыжные гонки

Сегодня, 15:15

Большунов о победе в командном спринте: «Нужно было не дать тюменской команде выиграть»

Большунов поделился мнением о победе в командном спринте на «Чемпионские высоты»
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжник Александр Большунов поделился мнением о победе в командном спринте на турнире «Чемпионские высоты».

— Вы ставили перед собой задачу здесь завоевать 6 золотых медалей?

— Сложно выиграть 6 золотых медалей. Есть как индивидуальные, так и командные гонки. Сейчас эстафету мы уже скорее всего не побежим. Два спортсмена заболели, а всего из Архангельской области было четыре спортсмена. Уже не получается.

— Расстроились, что не побежите в эстафете?

— Не знаю, в принципе, еще есть время для эстафеты. Может быть, еще все нормально будет.

— С какими мыслями прошла гонка?

— С мыслями о победе, что нужно догонять Артема Мальцева и пытаться выигрывать. Смотрел, что Якимушкин отрывается — понимал, главное — не повторить результат девчонок. И не дать тюменской команде выиграть. У нас все получилось.

— Можно ли сказать, что сегодня была реинкарнация олимпийского спринта?

— Не скажу так. Сегодня была очень интересная гонка, такой азарт. И для нас, и для зрителей. До самого конца было не понятно, кто победит.

Александр Большунов
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