Большунов о Бахе: «Там знаете сколько извиняться надо, сколько грехов они наделали»

Лыжник Александр Большунов поделился мнением о своем отношении к санкциям и президенту МОК Томасу Баху.

— Сегодня прощеное воскресенье. Саша просил у тебя прощения за свой этап?

— Да какого прощения? Он отработал, я отработал. Если бы чуть-чуть не доработал, отставание было бы больше. Можно было и не отыграть. Получилось отставание, но отыгрываемое.

— Если Бах попросит прощения?

— Там знаете, сколько надо извиняться? Столько грехов они наделали!

— Но примешь?

— Прощать надо всех, кто бы это ни был. Нельзя жить в обидах. Даже тех, кто неправильно поступает, можно простить. Но если он еще раз так сделает, то нет ему прощения.