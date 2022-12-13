Большунов выиграл гонку преследования на 15 км классикой на этапе Кубка России, в тройке Семиков и Спицов, Устюгов — шестой

Лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования на 15 км классическим стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом. Вторым пришел Илья Семиков. Третье место у Дениса Спицова. Сергей Устюгов занял шестое место по итогам гонки. Итоги гонки преследования классическим стилем на 15 км, 3-й этап Кубка России: 1. Александр Большунов — 39 минут 21,9 секунды 2. Илья Семиков — 40 минут 20,5 сек. 3. Денис Спицов — 40 минут 21,7 сек. 4. Артем Мальцев — 40 минут 41,3 сек. 5. Алексей Червоткин — 41 минута 30,1 сек. 6. Сергей Устюгов — 42 минуты 25,5 сек.