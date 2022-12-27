Большунов после столкновения с Устюговым: «Нормально посоревновались сегодня»

Сегодня, 19:23
Лыжник Александр Большунов высказался после столкновения с Сергеем Устюговым на пятом этапе Кубка России в Красногорске.
Ранее в ФЛГР заявили, что лыжники не будут наказаны по итогам гонки.
«Нормально посоревновались сегодня», — написал трехкратный олимпийских чемпион на своей странице в соцсети.
После гонки Большунов заявил, что считает действия Устюгова умышленными.
Из-за падения оба лыжника не попали в финал турнира. У Большунова после падения было поцарапано лицо.
Выиграл спринт свободным стилем Александр Терентьев, показав результат 2 минуты 57,82 секунды. Вторым стал Федор Назаров (+0,10), третьим — Денис Филимонов (+2,31).