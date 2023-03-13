Лыжник Червоткин — об отстранении России: «С мотивацией все в порядке»

Олимпийский чемпион Алексей Червоткин рассказал о своем состоянии в связи с отстранением России от международных соревнований.

«Когда допустят, тогда будет видно, пока я даже никаких мыслей не держу в голове. Я не особо слежу за новостями других федераций, кого допускают, кого не допускают. Надеемся, что в скором времени мы вернемся. На данный момент с мотивацией все в порядке, продолжаем тренироваться», — цитирует Червоткина ТАСС.

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников от международных соревнований. Позже организация продлила отстранение на сезон-2022/23.