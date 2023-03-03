Мальцев о победе в эстафете на «Чемпионских высотах»: «Исполнил мечту — финишировать с флагом»

Лыжник Артем Мальцев прокомментировал победу в мужской эстафете на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«Команда отработала, все молодцы. Обычные соревнования, бежишь, я каждую гонку выкладываюсь. Где-то мне на этом турнире не повезло. Ваня Якимушкин отработал по полной, сделал отрыв, Женя Белов хорошо прошел, Денис Спицов отдал с отрывом. Соперники сравнили с Роналду? Меня не надо ни с кем сравнивать, да я и футбол не люблю.

У меня была мечта — я ни разу в жизни с флагом не финишировал. И попросил флаг подготовить. Мечту исполнил», — сказал Мальцев.

За команду Тюменской области выступали: Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артем Мальцев.

Второе место заняла первая команда Республики Татарстан. Тройку лучших замкнула сборная Республики Коми.