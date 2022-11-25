Большунов — об отстранении России: «Люди должны перестать обвинять во всем русских»

Трехкратный олимпийский чемпион России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Люди на Западе должны перестать во всем обвинять нас, русских. Может быть, вместо этого нам нужна поддержка? Спорт — это мир, спорт должен объединять людей», — цитирует лыжника TV2.

22 октября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/23.