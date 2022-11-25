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Лыжные гонки

Сегодня, 11:18

Большунов — об отстранении России: «Люди должны перестать обвинять во всем русских»

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Трехкратный олимпийский чемпион России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Люди на Западе должны перестать во всем обвинять нас, русских. Может быть, вместо этого нам нужна поддержка? Спорт — это мир, спорт должен объединять людей», — цитирует лыжника TV2.

22 октября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/23.

Российские и белорусские лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях в марте нынешнего года.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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