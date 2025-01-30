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Лыжные гонки

Сегодня, 15:38

Лыжник Большунов вернется в Россию из Италии 20-21 февраля

Сергей Ярошенко
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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов вернется в Россию из Италии 20-21 февраля, сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Мы решили, что так будет лучше для него. Мы решили вернуться к старым местам, которые раньше использовали. Ну и нужно налаживать прежние отношения. Он уехал в Италию, ориентировочно вернется 20-21 февраля», — цитирует Бородавко ТАСС.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила ТАСС о том, что Большунов уехал тренироваться в Европу

25 января Большунов стал победителем спринта на на шестом этапе Кубка России в Ижевске и завоевал первое золото в сезоне. 28-летний лыжник занимает четвертое место в общем зачете Кубка России.

Источник: ТАСС
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Александр Большунов
Юрий Бородавко
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