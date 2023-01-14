Лыжник Черноусов рассказал о неофициальном зачете «на ящик напитков» в Кубке России

Российский лыжник и тренер Алексей Черноусов, брат призера Сочи-2014 Ильи Черноусова в разговоре с «СЭ» рассказал о необычном соперничестве лыжников-ветеранов в Кубке России и вызвал коллег поучаствовать в противостоянии.

— Вы тренером стали, но еще бегаете.

— Я выхожу, поддерживаю себя в форме. Почему нет? Конечно, уже не на том уровне, на котором раньше был, но тем не менее. Иногда со спортсменами тренируюсь, иногда сам пробегусь.

— Были крутые эстафеты с ветеранами — когда выходил Евгений Дементьев, Сергей Турышев. Было бы круто гонку легенд, ветеранскую эстафету устроить?

— А у нас не ветеранская эстафета, у нас с Дмитрием Япаровым свой тренерский кубок на этапах Кубка России! Мы с ним выходим, соревнуемся друг против друга. Все хочу посмотреть, какое он место занял, 2:0 у нас счет будет или 1:1. (В 15-километровой разделке Черноусов стал 84-м, призер Сочи-2014 Япаров — 105-м, между ними 47 секунд. — Прим. «СЭ»)

— Здорово, что вы продолжаете. В нынешних обстоятельствах спорту очень нужно шоу.

— Ну и нам интересно просто. Отработали и после работы выходим в последних номерах.

— А на какой приз соревнуетесь?

— Вот это что-то не обговорили. В конце года надо бы придумать — ящик какого-нибудь напитка. (Смеется.) Мы ждем, когда к нашему турниру присоединятся Егор Сорин, Артем Жмурко, Сергей Турышев. Соберем свой неофициальный зачет, будем ездить.

— Елену Валерьевну Вяльбе тоже возьмите тогда.

— Ее можем попросить анонсировать. (Смеется.) Не, на самом деле, у нас основная деятельность тренерская, гонки у нас постольку-поскольку позволяет время, не в ущерб работе.