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Сегодня, 02:40

Лыжник Гонтарь: «Когда меняешь страну, поливают грязью»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Лыжник Валерий Гонтарь объяснил «СЭ» почему не сложилась его карьера в России.

Ранее «Чемпионат», ссылаясь на свои источники, сообщил, что спортсмен сменил российское гражданство на украинское. Сам Гонтарь эту информацию опроверг в интервью «СЭ».

— Как так получилось?

— Когда ты не попадаешь в составы — не дают возможности, хотя проходишь вторым-третьим номером... Действует система базараного типа. Когда тренер выбирает, кого он хочет тренировать, кто ему более приятен или за кого заплатили деньги. Я по таким критериям не проходил.

Да, признаю, что невысокий спортсмен на российском поприще. Но мне не дали возможность. Завершать не планирую, хочу продолжать развиваться. Но у нас в России любят так, что тебя проще списать и принудить, чтобы ты завершил. А когда ты меняешь страну, тебя обвиняют изменником родины, предателем, поливают грязью.

Я благодарен за все, что получил в России: замечательное образование в Пензенском университете, тренировался с хорошими тренерами из спортивных школ. У меня были отличные учителя. Я старался, был усердным, но во мне чего-то не разглядели. Может, проблема была в моем характере. Но уверен, что не только в нем. Проблема в самой системе.

— Не дали возможности на региональном уровне или сборной?

— На региональном уровне я выступал достойно, не аутсайдером. Всегда был как твердый середнячок. Не скажу, что случались какие-то резкие взлеты и падения. Но чтобы было развитие, нужно иметь хорошее финансирование, связи, чтобы куда-то пробиться. Со мной был такой момент еще в юниорском возрасте, когда я задавал много вопросов, но до сих пор не получил ответов.

Слышал, когда один из тренеров сборной России сказал: «Зачем тебе нужна сборная, если ты итак сильный?». Я тогда попадал вторым номером в молодежную сборную, но меня не взяли. Это было много раз. Да, я был середнячком, но этого, видимо, было недостаточно для таких масштабных и крупных соревнований. Обошлось все несчастной Универсиадой, на которую я уверенно попадал.

Валерий Гонтарь. «Люди писали, что на кол посадят». Российский лыжник Гонтарь заявил, что не получал украинское гражданство

Валерий Гонтарь
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