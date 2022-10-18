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Лыжные гонки

Сегодня, 10:58

Лыжник Гонтарь, который получил украинское гражданство, перестал выступать за Россию

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спортигр
Валерий Гонтарь (в центре).
Фото Global Look Press

Председатель президиума Самарской областной федерации лыжных гонок Юрий Козлов сообщил корреспонденту «СЭ», что лыжник Валерий Гонтарь перестал заниматься лыжами в России.

По информации «Чемпионата», Гонтарь покинул страну, получил украинское гражданство и теперь находится в Австрии.

— Первый раз слышу о его переходе в сборную Украины. Он уже два года не выступает за Самарскую область. Перешел в Татарстан. Но, по моим сведениям, там он бросил, перестал заниматься лыжами вообще. Больше я о нем ничего не слышал, — сообщил Козлов «СЭ».

В Федерации лыжных гонок республики Татарстан подтвердили информацию о том, что Гонтарь больше не выступает за регион.

Сборная России по лыжным гонкам
Валерий Гонтарь
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