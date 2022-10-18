Лыжник Гонтарь, который получил украинское гражданство, перестал выступать за Россию

Председатель президиума Самарской областной федерации лыжных гонок Юрий Козлов сообщил корреспонденту «СЭ», что лыжник Валерий Гонтарь перестал заниматься лыжами в России.

По информации «Чемпионата», Гонтарь покинул страну, получил украинское гражданство и теперь находится в Австрии.

— Первый раз слышу о его переходе в сборную Украины. Он уже два года не выступает за Самарскую область. Перешел в Татарстан. Но, по моим сведениям, там он бросил, перестал заниматься лыжами вообще. Больше я о нем ничего не слышал, — сообщил Козлов «СЭ».

В Федерации лыжных гонок республики Татарстан подтвердили информацию о том, что Гонтарь больше не выступает за регион.