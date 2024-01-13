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Сегодня, 17:00

Лыжник Горбунов: «Главной задачей в сегодняшней гонке было сохранить тепло»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Иван Горбунов, представляющий Республику Татарстан, прокомментировал свое выступление в классическом спринте в рамках пятого этапа Кубка России в Казани.

Старт квалификации в спринте отложили на час из-за мороза и рассматривался вариант их отмены из-за экстремальных погодных условий.

— Гонка далась очень тяжело, потому что погода нелегкая. Сегодня очень холодно. Из-за этого не было возможности разминаться на лыжах. Мы просто в уголке переодевались и выходили на старт, потому что мышцы очень замерзали. Было проблематично в таких условиях быстро бежать, отталкиваться. Главной задачей в сегодняшней гонке было сохранить тепло.

— Как вы себя ощущаете в этом сезоне?

— Достаточно хорошо, потому что выполнил тренировочный план, и он работает, дает свои плоды.

— То, что трасса знакомая, помогло сегодня? Три спортсмена из Татарстана сегодня на подиуме по итогам спринта.

— Для нас с Сергеем Ардашевым она не очень знакомая. Когда мы открывали комплекс в прошлом году, то бегали по стадиону и толком не видели эту трассу. Помогают родные стены, пришло большое количество наших болельщиков. Плюс приехало все наше руководство, они болели, кричали, поддерживали нас. Не хотелось их подвести.

Гобрунов по итогам финала занял второе место. Победителем соревнований стал Александр Большунов, второе место занял Сергей Ардашев.

Александр Большунов (в&nbsp;центре), Сергей Ардашев и&nbsp;Иван Горбунов. Большунова не остановил даже холод. А Степанова грелась в отеле

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