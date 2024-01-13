Лыжник Горбунов заявил что выступает не ради денег: «Премию за медаль пока не обещали»

Сегодня, 16:55
Российский лыжник Иван Горбунов, представляющий Республику Татарстан, прокомментировал свое выступление в классическом спринте в рамках пятого этапа Кубка России в Казани.
— Премиальные руководство обещало за подиум в домашних стенах?
— Нет, пока не обещали.
— Попросите?
— Нет, мы же не за деньги бегаем, а на результат.
— Вам комфортно в команде Татарстана?
— Очень хорошо себя чувствую. Уютная, домашняя обстановка. Руководство идет на встречу, выполняет почти любые твои просьбы. Все настроены на самый высокий результат, мы пытаемся его добиться.
— Появление трассы в Казани поможет сборной Татарстана?
— Это очень большой вклад в развитие лыжных гонок в республике. Теперь есть сильный комплекс, который позволяет тренироваться, не выезжая в другие регионы, — сказал Горбунов.
Гобрунов по итогам финала занял второе место. Победителем соревнований стал Александр Большунов, второе место занял Сергей Ардашев.