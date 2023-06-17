Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 10:09

Лыжник Клебо может разорвать контракт со спонсором из-за деятельности в России

Виталий Косик
Корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо может разорвать контракт с брендом Gillette из-за того, что компания-производитель Procter&Gamble продолжает вести деятельность в России, сообщает отец спортсмена Хокон Клебо.

«Йоханнес заключил контракт с Gillette в феврале. Мы знаем о проблеме, связанной с Procter&Gamble, и начали с ними диалог. Сейчас мы изучаем этот вопрос более внимательно. Мы проведем оценку и ждем дальнейших ответов от Gillette и Procter&Gamble», — цитирует Клебо-старшего VG.

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, трехкратный победитель многодневки «Тур де Ски» и четырехкратный обладатель Кубка мира. Также он является серебряным и бронзовым Олимпийским призером.

В мае совет Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

Йоханнес Клебо
8
Читайте также
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Международная федерация лыжного спорта продлила лицензии российским паралимпийцам