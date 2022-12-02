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Сегодня, 18:05

Лыжник Коростелев пропустит несколько этапов Кубка России

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Савелий Коростелев.
Фото Соцсети
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Лидер общего зачета Кубка России Савелий Коростелев рассказал «СЭ», что пропустит несколько этапов из-за Российско-Китайских молодежных игр.

— Прошло пока четыре гонки, но тем не менее ты лидер общего зачета Кубка России. Какие в связи с этим ощущения?

— Никаких. Все идет своим чередом. Сейчас этап Кубка России закончится, дальше я два этапа пропускаю. Этот рейтинг в нынешнем сезоне в России считается основным, но обычно на него никто не смотрит.

— Но сейчас все топы страны выступают на Кубке России.

— Здесь такая система начисления очков, при которой, чтобы бороться за победу в общем зачете, нужно бежать все гонки и ничего не пропускать. Я в юниорском возрасте. У меня помимо Кубка России есть другие соревнования. Поэтому в сумме пропущу три-четыре этапа. Сейчас буду готовиться к Российско-Китайским зимним молодежным играм. Перед ними нужно пройти карантин. А в сроки этапа Кубка России в Кирово-Чепецке у меня будут гонки в Китае.

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Савелий Коростелев
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