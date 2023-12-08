Лыжник Липкин — об отстранении от международных стартов: «На мою мотивацию это не влияет»

Лыжник Максим Липкин высказался об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«На мою мотивацию это не влияет, так как все сильнейшие лыжники России бегут на внутренних стартах страны. Это показывает, что есть куда расти. Но я жду допуска россиян на международные старты, также надеюсь, что смогу в них участвовать и навязывать борьбу», — приводит слова Липкина «Спорт День за Днем».

В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях в соответствии с рекомендациями МОК из-за ситуации на Украине.

19-летний Липкин — победитель Спартакиады среди молодежи 2023 года.