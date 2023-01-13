Лыжник Мальцев назвал условие, при котором завершил бы карьеру после отстранения россиян

Российский лыжник Артем Мальцев, занявший второе место на разделке 15 километров на этапе Кубка России в Сыктывкаре, рассказал «СЭ» о впечатлениях от внутрироссийских турниров.

— Самое тяжелое было выйти на старт после 10 дней дома без особых тренировок. Доволен, что выиграл у ребят несколько десяток на последних километрах. Повезло, что второй и преимуществом 0,8 секунды. Секунда больше — и остался бы четвертый.

Конечно, это не мой максимум. Мы остаемся в Сыктывкаре на военные соревнования. Для меня два главная старта в сезоне — в Малиновке и чемпионат России.

Я обыгрывал Большунова в этом сезоне? Мне не придает это мотивации. У всех разное самочувствие, лыжи, мне в какой-то момент больше повезло, чем Сане, вот и все. Кубок России — абсолютно нормальный турнир. Посмотрите, какая плотность, все ребята из регионов хотят обыграть сборников, график плотный. Если бы мы сидели вообще без стартов, можно было бы завязывать со спортом. А так есть где соревноваться, — сказал Мальцев «СЭ».