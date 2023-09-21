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Лыжные гонки

Сегодня, 08:45

Крюков о ЧМ по гонкам с препятствиями: «Здесь почувствовалось, что спорт вне политики»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков рассказал, какие ограничения для российских спортсменов были на чемпионате мира по гонкам с препятствиями, который прошел в Бельгии.

Крюков является главным тренером сборной по гонкам с препятствиями и действующим спортсменом национальной команды. На чемпионате мира он вместе со сборной выиграл золото в смешанной эстафете.

— На чемпионате мира выступали под нейтральным флагом, верно?

— Да, это было первое условие, по которому нас туда допускали. Если говорить про чемпионат Европы, на который мы ездили в июне, то там нам даже запретили участвовать в эстафете. А на чемпионате мира до этой гонки допустили. Кто знает, может, скоро нас допустят под нашим флагом. Есть пока несколько стран, которые препятствуют этому. В основном это прибалтийские страны. Другим дела до этого нет. Все хотят соревноваться с нами.

— Были еще какие-то ограничения?

— Нельзя никакие политические темы затрагивать, никаких провокаций делать.

— Когда наши спортсмены побеждали, какую музыку включали во время награждения вместо гимна?

— Играл гимн международной федерации. Думаю, что многие иностранцы впервые его услышали.

— Вы написали в соцсетях: «Ребята, нас уважают, с нами хотят соревноваться и нас ждут». Как это проявлялось на чемпионате мира?

— Я подходил к сборным Норвегии, Новой Зеландии, Бельгии, Дании. Общался со спортсменами. Все доброжелательные, руку жмут и хотят соревноваться. Это видно в беседе. Хотя знаю, как европейцы могут подозрительно улыбаться, а за спиной держать нож. Но здесь такого не было. Люди понимают, что это новый вид спорта, и если изначально делать не пойми что, то к чему это все будет катиться. Здесь почувствовалось, что спорт вне политики. Хотя не исключаю, что есть страны, которые не совсем рады нас видеть, — сказал Крюков «СЭ».

«Здесь почувствовалось, что спорт вне политики». Никита Крюков стал чемпионом мира в новом виде спорта

Никита Крюков
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