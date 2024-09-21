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Лыжные гонки

Сегодня, 08:45

Коростелев — о словах Вяльбе про его потенциальное лидерство: «Елена Валерьевна подогревает интерес к сезону»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью «СЭ» рассказал о своей готовности стать лидером в новом сезоне. На летнем чемпионате России Коростелев завоевал медали в каждой гонке: два золота и серебро.

— Елена Вяльбе в ходе пресс-конференции в Москве сказала: «Почему все считают, что Большунов будет лидером сезона? Может, Коростелев будет привозить полминуты Саше». Как ты воспринял эти слова?

— С ухмылкой. Елена Валерьевна подогревает интерес к сезону.

— Готов ли ты стать лидером?

— А в чем проявляется эта готовность? Если в психологической устойчивости, то готов. По факту, как будет физически, то зима покажет. Летом мы можем только гадать.

— Слова Вяльбе на пресс-конференции, как мне кажется, были больше не про то, кто станет новым лидером, а про то, что хватит говорить только о Большунове.

— Да, чтобы напомнить, что лыжные гонки — это не только Большунов, а есть еще много других замечательных спортсменов.

— Этот «большуновоцентризм» у журналистов действительно есть, потому что фамилия Большунов привлечет более широкое внимание к материалу, чем фамилия любого другого лыжника. Наверное, у тебя редко бывают интервью без вопросов о нем. Не напрягает ли тебя подобная ситуация?

— Саша этого заслуживает. Он один из лучших лыжников в истории. Поэтому — почему нет? Меня не напрягает. Я делаю свою работу.

— Можно ли без международных стартов эту ситуацию изменить?

— Чисто теоретически — да, чисто практически — вряд ли, — сказал Коростелев «СЭ».

Савелий Коростелев. «Пусть ждут нас в Тронхейме на чемпионате мира». Интервью Савелия Коростелева

Александр Большунов
Елена Вяльбе
Савелий Коростелев

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