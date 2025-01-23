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Лыжные гонки

Сегодня, 19:31

Ардашев — о танце на награждении: «Это состояние души. С детства всегда нравился тектоник»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лидер общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Сергей Ардашев в интервью «СЭ» рассказал, почему решил станцевать тектоник во время церемонии награждения участников скиатлона на этапе в Казани.

— Тектоник на награждении в Казани — что это было?

— Состояние души.

— Есть еще какие-то заготовки на будущие победы? Может, нижний брейк станцевать?

— Я такого не умею. Мне с детства всегда нравился тектоник. Конечно, хорошо танцевать так и не научился, но что-то попытался показать. Это же круто. Было много зрителей. Думаю, дай попробую.

Сергей Ардашев. «Результат покажет, кто больше достоин выступить на Олимпиаде». Интервью лидера наших лыж Сергея Ардашева

Сергей Ардашев
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