Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:45

Лыжник Устюгов не примет участия в финальном этапе Кубка России по лыжероллерам

Telegram Дзен

Мини-группа олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова не планирует выступать в Ханты-Мансийске на домашнем финальном этапе Кубка России по лыжероллерам, который пройдет в августе. Вместо этого спортсмены отправляются на чемпионат страны по лыжероллерам в город Рыбинск Ярославской области.

Ранее по инициативе Устюгова была создана мини-группа, в которую кроме него вошли Рифат Сафиуллин, Андрей Мельниченко и Андрей Кузнецов. Они будут представлять на соревнованиях Югру. Группа намерена выступать в таком составе минимум два ближайших сезона.

«На финал Кубка России в Ханты-Мансийск мы не планируем приезжать. Отправляемся 18 июля в Рыбинск, где будем принимать участие в чемпионате страны по лыжероллерам», — цитирует Устюгова ТАСС.

Финальный этап Кубка России по лыжероллерам пройдет в Ханты-Мансийске с 28 августа по 1 сентября.

Источник: ТАСС
Андрей Мельниченко
Сергей Устюгов
0
Читайте также
Канчельскиса избили в баре после финала Евро-2024
Диабет, панические атаки и непропорциональные ноги. Интересные факты про новых чемпионов Европы
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Вяльбе рассказала, что сохраняет хорошие отношения со спортсменками из Италии

Олимпийская чемпионка Ступак сделала заявление после ухода из сборной России