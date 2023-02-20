Лыжник Устюгов планирует выступить во всех гонках на турнире «Чемпионские высоты»

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов планирует выступить во всех гонках, которые входят в программу «Чемпионских высот».

«Хотелось бы пробежать все гонки. Посмотрим, как пойдет», — приводит слова Устюгова ТАСС.

«Чемпионские высоты» пройдут с 23 февраля по 5 марта, в мужской и женской программах соревнований по шесть гонок: спринт, командный спринт, гонка с раздельным стартом, скиатлон, эстафета и марафон.

Турнир «Чемпионские высоты» является альтернативой чемпионату мира, который пройдет в те же сроки в Словении.