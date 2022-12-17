Сергей Устюгов о спринте: «В итоге я второй. А где наши мешки?»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов поделился эмоциями от второго места в спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

На предыдущих стартах в Чусовом лыжники сборной России вышли на церемонию награждения в мешках, подарив один из них Устюгову. Это было ответом на слова Устюгова после победы в спринте на этапе в Чусовом. Тогда он назвал лыжников сборной России «мешками».

— Не думали в этом сезоне бегать только в спринте?

— А что думать? Хочется бежать — бежишь. Можно и в дистанционных гонках быстро бежать. Я же до сих пор себя считаю универсалом. Да, наверное, не смогу пройти весь сезон ровно. Но мне этого и не надо. Не надо бежать весь сезон, а выступить в конкретных гонках. Можно сказать, что на двух этапах, в которых принимал участие, я в призах. Я рад. Как тут можно не радоваться? Я доволен, как слон. Спасибо большое нашей окружной команде Югры, сервису, массажисту, тренерскому составу. Считаю, что на данном этапе, что в Чусовом, отработали просто круто. Мы боремся со сборной России, как бы это не звучало. Но мы дали им бой, хоть сегодня мы вторые. Такая заруба между собой началась. Сборная и все остальные. Я тоже сборник, но пока на стороне региона.

— Мешок в Кирово-Чепецк привезли с собой?

— Зачем мешок? Давайте проехали. Все мешки знают, что они мешки. Кто ходил летом и говорил, что я мешок, толстенький. В итоге я второй. А где наши мешки? Они знают, кто мешки. Не буду называть фамилии. Думаю, что по старым интервью можно будет понять, что это за люди.

В финале спринта в Кирово-Чепецке Устюгов проиграл победителю Александру Большунову 2,50 секунды. Третью строчку занял Александр Терентьев, уступивший лидеру 2,99 секунды.