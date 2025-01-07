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Лыжные гонки

Сегодня, 19:39

Российский лыжник Гонтарь перешел в сборную Словении

Сергей Ярошенко
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Российский лыжник Валерий Гонтарь сменил спортивное гражданство и перешел в сборную Словении, следует из данных сайта Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Валерий Гонтарь. «Люди писали, что на кол посадят». Российский лыжник Гонтарь заявил, что не получал украинское гражданство

В 2022 году СМИ писали, что Гонтарь получил украинское гражданство, однако сам спортсмен опроверг эту информацию.

Последний раз лыжник выступал на российских стартах в сезоне-2019/20. Гонтарь — двукратный чемпион зимней Универсиады 2017 года. В этапах Кубка мира 31-летний Гонтарь участия не принимал.

Российские спортсмены с 2022 года лишены права выступать на соревнованиях под эгидой FIS.

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Валерий Гонтарь
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