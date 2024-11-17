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Лыжные гонки

Сегодня, 16:10

Лыжник Якимушкин не выступит на первом этапе Кубка России из-за болезни

Алина Савинова
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Лыжник Иван Якимушкин сообщил, что сильно заболел и пропустит первый этап Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи. Соревнования стартуют 23 ноября и завершатся 26-го числа.

«Я не вылетел в Вершину Теи. Я заболел достаточно сильно, поэтому пропустил гонку звезд, что меня очень расстроило, потому что это был новый, интересный, крутой формат... В ближайшее время хочу вылететь домой, чтобы уже пройти полноценное обследование и вернуться к тренировкам», — сказал Якимушкин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

28-летний Якимушкин является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, серебряным призером чемпионата мира-2021 в эстафете, а также трехкратным чемпионом зимней Универсиады-2019.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года.

Иван Якимушкин

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