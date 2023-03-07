0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 18:30

Лыжник Якимушкин рассказал, кому выгодно возвращение российских спортсменов на международные старты

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Иван Якимушкин
Иван Якимушкин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Лыжник сборной России, серебряный призер Олимпиады-2022 Иван Якимушкин в интервью «СЭ» предположил, кому пойдет на руку возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

— Многие команды захватывает борьба между собой, которая у них идет. Да, может, им интересно, что происходит у нас, как мы бегаем. Но этот интерес от того, что они чувствуют конкуренцию и интересуются как спортсмен спортсменом, коллегой, а не из-за переживаний, что нас нет, — заявил Якимушкин.

— Звучит грустно. Получается, наше возвращение никому особо не выгодно.

— Нет, почему? Это выгодно спонсорам, телезрителям. Но у них есть конкуренция. Одно дело — ты сидишь перед телевизором в грустной обстановке без конкуренции и жесткой борьбы. У них, повторюсь, есть борьба, они же не бегут одни. Я понимаю, если бы никого кроме норвежцев не было и они были вшестером, тогда да, они бы взгрустнули и нас вспомнили. Но они тренируются, идут весь сезон к этим соревнованиям. Я понимаю, как это — готовишься все лето, каждый день выходишь, упорные тренировки, испытываешь себя и потом зимой ты будешь думать — а выйдет ли тот, а чего это другого нет? Нет, они пытаются показать то, что наработали летом.

Иван Якимушкин. «Норвежцам без разницы, есть мы на соревнованиях или нет». Мнение призера Олимпиады Якимушкина

Иван Якимушкин
2
0
Читайте также
Овечкин — 16-й бомбардир в истории НХЛ. Какие рекорды он успеет побить
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Лыжник Якимушкин: «Норвежцам без разницы, есть мы или нет на международных стартах»
Тардиф рассказал, когда состоится заседание совета ИИХФ
Стало известно, кто воздержался или проголосовал против перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию
«Норвежцам без разницы, есть мы на соревнованиях или нет». Мнение призера Олимпиады Якимушкина
Левитин считает, что Винер должна обсудить с адвокатами ситуацию с отстранением
Винер считает, что России нечему учиться у мировой художественной гимнастики
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лыжник Якимушкин: «Норвежцам без разницы, есть мы или нет на международных стартах»