Лыжник Якимушкин рассказал, кому выгодно возвращение российских спортсменов на международные старты

Лыжник сборной России, серебряный призер Олимпиады-2022 Иван Якимушкин в интервью «СЭ» предположил, кому пойдет на руку возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

— Многие команды захватывает борьба между собой, которая у них идет. Да, может, им интересно, что происходит у нас, как мы бегаем. Но этот интерес от того, что они чувствуют конкуренцию и интересуются как спортсмен спортсменом, коллегой, а не из-за переживаний, что нас нет, — заявил Якимушкин.

— Звучит грустно. Получается, наше возвращение никому особо не выгодно.

— Нет, почему? Это выгодно спонсорам, телезрителям. Но у них есть конкуренция. Одно дело — ты сидишь перед телевизором в грустной обстановке без конкуренции и жесткой борьбы. У них, повторюсь, есть борьба, они же не бегут одни. Я понимаю, если бы никого кроме норвежцев не было и они были вшестером, тогда да, они бы взгрустнули и нас вспомнили. Но они тренируются, идут весь сезон к этим соревнованиям. Я понимаю, как это — готовишься все лето, каждый день выходишь, упорные тренировки, испытываешь себя и потом зимой ты будешь думать — а выйдет ли тот, а чего это другого нет? Нет, они пытаются показать то, что наработали летом.