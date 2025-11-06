Лыжника Парфенова дисквалифицировали на три года за мельдоний

Трехкратного чемпиона России по лыжным гонкам Андрея Парфенова за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировали на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

37-летний спортсмен сдал допинг-пробу, в которой обнаружили запрещенное вещество мельдоний. Отстранение спортсмена от соревнований будет отсчитываться с 14 октября 2025 года. При этом отбытый срок временной дисквалификации (с 22 сентября 2025 года) был зачтен.

На чемпионатах России в 2015 и 2019 годах Парфенов побеждал в спринте. Также на турнире в 2019 году он выиграл в командном спринте. На чемпионате мира 2009 года он стал четвертым в командном спринте.