Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:30

Лыжники и тренер из Южной Кореи погибли в Новой Зеландии

Алина Савинова
Telegram Дзен

Три члена сборной Южной Кореи по лыжным гонкам погибли в результате аварии в Новой Зеландии, сообщает NZ Herald.

Происшествие произошло в среду, 21 августа, недалеко от города Джеральдин. Спортсмены вместе со своими тренерами возвращались с тренировки и попали в аварию с участием двух транспортных средств. В результате ДТП двое лыжников и тренер скончались, еще несколько человек, включая водителя, получили серьезные травмы. Обстоятельства и причины несчастного случая на данный момент выясняются.

«На данном этапе мы не можем предоставить какую-либо информацию по этому вопросу, поскольку полиция все еще ведет расследование», — заявил представитель посольства Кореи в Веллингтоне.

Команда из Южной Кореи прибыла в Новую Зеландию, чтобы принять участие в зимних играх, которые пройдут с 23 августа по 8 сентября.

Источник: NZ Herald
3
0
Читайте также
Лыжница Вероника Степанова пропустит сезон-2024/25 из-за беременности
Первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за допинг
Движение по Крымскому мосту временно перекрывали
Обладатель Кубка Стэнли хочет в «Ак Барс», «СЮ» отказался от казанского ветерана. Главные трансферные новости КХЛ на 21 августа
Карта спецоперации на Украине 22 августа
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лыжники Терентьев и Непряева стали родителями