Лыжники и тренер из Южной Кореи погибли в Новой Зеландии

Три члена сборной Южной Кореи по лыжным гонкам погибли в результате аварии в Новой Зеландии, сообщает NZ Herald.

Происшествие произошло в среду, 21 августа, недалеко от города Джеральдин. Спортсмены вместе со своими тренерами возвращались с тренировки и попали в аварию с участием двух транспортных средств. В результате ДТП двое лыжников и тренер скончались, еще несколько человек, включая водителя, получили серьезные травмы. Обстоятельства и причины несчастного случая на данный момент выясняются.

«На данном этапе мы не можем предоставить какую-либо информацию по этому вопросу, поскольку полиция все еще ведет расследование», — заявил представитель посольства Кореи в Веллингтоне.

Команда из Южной Кореи прибыла в Новую Зеландию, чтобы принять участие в зимних играх, которые пройдут с 23 августа по 8 сентября.