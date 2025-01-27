Лыжники сборной России проведут сборы в Армении

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о тренировочном сборе в преддверии чемпионата России.

«Сейчас спортсмены разъехались по домам, небольшой отдых. С 30 января начинаем сбор в Цахкадзоре в Армении, там будут тренироваться практически все спортсмены сборной России. Спортсмены будут заезжать в разное время. Будем заниматься там вплоть до чемпионата России. Вернемся в Россию перед гонкой Легкова, в которой будем участвовать. После этого 23 февраля переезжаем в Казань», — сказал Бородавко «ВсеПроСпорт».

После этапа Кубка России в Ижевске лыжники отправятся на чемпионат России, который пройдет через месяц в Казани — с 1 по 9 марта. Это будет следующий официальный старт.