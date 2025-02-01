Лыжники Валнес и Далквист выиграли классический спринт на этапе Кубка мира в Италии

Норвежский лыжник Эрик Валнес выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка мира-2024/25 в Конье (Италия).

В финальном забеге спортсмен прошел дистанцию за 2 минуты и 37,6 секунды. Остальные призовые места также заняли норвежцы: вторым стал Ансгар Эвенсен (отставание +0,72 секунды), на третьей строчке — Эвен Нортуг (+1,19).

У женщин выиграла шведка Майя Далквист, пробежавшая в финале за 3 минуты и 3,87 секунды. Второе место заняла швейцарка Надин Фендрих (+0,94), третье — немка Лаура Гиммлер (+1,25).

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Италии завершится в воскресенье, 2 февраля. В этот день запланированы гонки на 10 км свободным стилем у мужчин и женщин.