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Лыжные гонки

Сегодня, 10:27

Лыжников Кулешову и Терентьева назвали биатлонистами в буклетах Гонки чемпионов

Камила Абдурахманова
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Лыжников Анастасию Кулешову и Александра Терентьева на Гонке чемпионов в Рязани в буклете назвали биатлонистами.

Кулешова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором рассказала об этом. Она показала буклет, где под ее именем и фамилией написано «сборная России по биатлону».

В буклете Терентьева также указано, что он из российской команды биатлонистов, а не лыжников.

В активе 29-летней Кулешовой бронза Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На счету 25-летнего Терентьева две бронзовые награды Олимпиады-2022 в Пекине.

4 и 5 января в Рязани пройдет Гонка чемпионов по биатлону и лыжам.

Александр Терентьев
Анастасия Кулешова
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