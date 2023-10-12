Лыжные гонки (лыжи): даты и турниры сезона 2023 / 2024 в России

Чемпионат России по лыжным гонкам — 2024 пройдет в марте в деревне Кононовская

Календарь российских соревнований лыжников.

Федерация лыжных гонок России опубликовала расписание внутренних турниров сезона-2023 / 2024.

Календарь Кубка России 2023/2024 состоит из семи этапов. Турнир стартует в Вершине Теи, Республика Хакасия, 23 ноября, а завершится в Кировске, Мурманская область с 3 по 7 апреля 2024 года.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 16 по 24 марта 2024 в Центре лыжного спорта «Малиновка» (д. Кононовская, Архангельская область). По ходу сезона в расписании соревнований по лыжным гонкам возможны изменения.

Календарь российских соревнований по лыжным гонкам — 2023 / 2024