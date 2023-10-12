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Сегодня, 13:00

Лыжные гонки (лыжи): даты и турниры сезона 2023 / 2024 в России

Чемпионат России по лыжным гонкам — 2024 пройдет в марте в деревне Кононовская
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Федерация лыжных гонок России опубликовала расписание внутренних турниров сезона-2023 / 2024.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Календарь российских соревнований лыжников.

Федерация лыжных гонок России опубликовала расписание внутренних турниров сезона-2023 / 2024.

Календарь Кубка России 2023/2024 состоит из семи этапов. Турнир стартует в Вершине Теи, Республика Хакасия, 23 ноября, а завершится в Кировске, Мурманская область с 3 по 7 апреля 2024 года.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 16 по 24 марта 2024 в Центре лыжного спорта «Малиновка» (д. Кононовская, Архангельская область). По ходу сезона в расписании соревнований по лыжным гонкам возможны изменения.

Календарь российских соревнований по лыжным гонкам — 2023 / 2024

  • Чемпионат России (лыжероллеры). Кононовская, 14 — 19 сентября
  • Кубок России, финал (лыжероллеры). Бутурлиновка, 26 сентября — 1 октября
  • Кубок России, 1-й этап. Вершина Теи, 22 — 27 ноября
  • Кубок России, 2-й этап. Тюмень, 30 ноября — 4 декабря
  • Кубок России, 3- этап («Приз М. Девятьярова»). Чусовой, 8 — 13 декабря
  • Кубок России, 4-й этап. Чепецкое, 19 — 25 декабря
  • Кубок России, 5-й этап. Мирный, 10 — 15 января 2024 года
  • Кубок России, 6-й этап. Тюмень, 2 — 5 февраля 2024 года
  • Спартакиада сильнейших России. Тюмень, 9 — 19 февраля 2024 года
  • Чемпионат России. Кононовская, 15 — 25 марта 2024 года
  • Кубок России, 7-й этап (финал). Кировск, 2 — 7 апреля 2024 год
  • Чемпионат России. Мончегорск и Апатиты, 12 — 15 апреля 2024 год
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