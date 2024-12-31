Амундсен выиграл индивидуальную гонку на 20 км на «Тур де Ски»

Сегодня, 15:02
Норвежец Харальд Амундсен стал победителем индивидуальной гонки свободным стилем в многодневке «Тур де Ски».
Лыжник показал время 44 минуты 5,3 секунды.
Второе место занял норвежец Симен Крюгер, отстав на 21,2 секунды. Третьим стал британец Эндрю Масгрэйв (+28,4). Йоханнес Клебо стал пятым (+46,4).
Лыжные гонки
«Тур де Ски» в сезоне-2024/25
Индивидуальная гонка. 20 км. Свободный стиль.
Мужчины
1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 44 минуты 5,3 секунды
2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание +21,2
3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +28,4
4. Андреас Рее (Норвегия) +37,4
5. Йоханнес Клебо (Норвегия) +46,4