Амундсен выиграл индивидуальную гонку на 20 км на «Тур де Ски»

Норвежец Харальд Амундсен стал победителем индивидуальной гонки свободным стилем в многодневке «Тур де Ски».

Лыжник показал время 44 минуты 5,3 секунды.

Второе место занял норвежец Симен Крюгер, отстав на 21,2 секунды. Третьим стал британец Эндрю Масгрэйв (+28,4). Йоханнес Клебо стал пятым (+46,4).

Лыжные гонки

«Тур де Ски» в сезоне-2024/25

Индивидуальная гонка. 20 км. Свободный стиль.

Мужчины

1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 44 минуты 5,3 секунды

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание +21,2

3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +28,4

4. Андреас Рее (Норвегия) +37,4

5. Йоханнес Клебо (Норвегия) +46,4