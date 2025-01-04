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Лыжные гонки

Сегодня, 15:07

Терентьева и Коростелев выиграли квалификацию у лыжников на Гонке чемпионов

Камила Абдурахманова
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Лыжники Наталья Терентьева и Савелий Коростелев выиграли квалификацию Гонки чемпионов, которая проходит в Рязани.

Олимпийская чемпионка Терентьева преодолела дистанцию в 8 километров за 17.03,4. Второе место заняла Татьяна Сорина с отставанием в 32,1 секунды. Тройку лучших замкнула Екатерина Никитина (+37,1).

У мужчин в квалификации победу одержал Коростелев. Дистанцию 8 км он преодолел за 15.21,6. Второе место занял Егор Митрошин с отставанием в 6,6 секунды. Тройку лучших замкнул Александр Терентьев (+12,4).

По результатам квалификационных соревнований будут отобраны десять команд для участия в смешанной эстафете, которая пройдет 5 января. В каждой команде будет по одному представителю от лыжного и биатлонного спорта — мужчина и женщина соответственно.

Александр Терентьев
Егор Митрошин
Наталья Терентьева (Непряева)
Савелий Коростелев
Татьяна Сорина
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