Большунов стал победителем масс-старта в финале Кубка России

6 апреля, 11:30
Лыжник Александр Большунов победил в масс-старте в гору на восьмом и финальном этапе Кубка России. Гонка прошла в Кировске.
Большунов прошел дистанцию в 10 км свободным стилем за 28 минут 29,9 секунды.
Второе место занял Денис Спицов, отстав от лидера на 4,8 секунд. Третьим стал Евгений Семяшкин (+31,0).
Кубок России. 8-й этап (финал)
Кировск
Масс-старт в гору, 10 км, свободный стиль, мужчины
Топ-10
1. Александр Большунов — 28.29,9
2. Денис Спицов — 4,8
3. Евгений Семяшкин — 31,0
4. Кирилл Кочегаров — 44,3
5. Савелий Коростелев — 48,9
6. Виктор Иванов — 54,1
7. Сергей Игнатов — 56,7
8. Александр Ившин — 1.00,7
9. Павел Соловьев — 1.01,5
10. Евгений Кудрявцев — 1.04,3