Лыжница Пеклецова выиграла масс-старт в финале Кубка России

6 апреля, 10:35
Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей масс-старта в гору в восьмом и финальном этапе Кубка России.
Она преодолела дистанцию в 10 км за 32 минуты 40,2 секунды.
Второе место заняла Дарья Канева, отстав от Пеклецовой на 56,9 секунды. Третьей финишировала Дарья Непряева (+59,7).
Кубок России. 8-й этап (финал)
Кировск
Масс-старт в гору, 10 км, свободный стиль, женщины
Топ-10
1. Алина Пеклецова — 32.40,2
2. Дарья Канева — 56,9
3. Дарья Непряева — 59,7
4. Наталья Терентьева — 1.04,5
5. Арина Каличева — 1.17,1
6. Екатерина Смирнова — 1.27,1
7. Анастасия Кулешова — 1.32,2
8. Олеся Ляшенко — 1.35,7
9. Ксения Шорохова — 1.46,8
10. Екатерина Никитина — 2.14,6