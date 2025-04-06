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Лыжные гонки

6 апреля, 10:35

Лыжница Пеклецова выиграла масс-старт в финале Кубка России

Руслан Минаев
Алина Пеклецова.
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Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей масс-старта в гору в восьмом и финальном этапе Кубка России.

Она преодолела дистанцию в 10 км за 32 минуты 40,2 секунды.

Второе место заняла Дарья Канева, отстав от Пеклецовой на 56,9 секунды. Третьей финишировала Дарья Непряева (+59,7).

Кубок России. 8-й этап (финал)

Кировск

Масс-старт в гору, 10 км, свободный стиль, женщины

Топ-10

1. Алина Пеклецова — 32.40,2

2. Дарья Канева — 56,9

3. Дарья Непряева — 59,7

4. Наталья Терентьева — 1.04,5

5. Арина Каличева — 1.17,1

6. Екатерина Смирнова — 1.27,1

7. Анастасия Кулешова — 1.32,2

8. Олеся Ляшенко — 1.35,7

9. Ксения Шорохова — 1.46,8

10. Екатерина Никитина — 2.14,6

3
Дарья Непряева
Алина Пеклецова
Дарья Канева
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