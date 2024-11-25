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Лыжные гонки

Сегодня, 11:52

Лыжники Фалеева и Филимонов стали победителями в спринте на этапе Кубка России

Руслан Минаев
Егор Митрошин (слева), Денис Филимонов (по центру) и Савелий Коростелев.
Фото Федерация лыжных гонок России
Анастасия Фалеева.
Фото Федерация лыжных гонок России
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На первом этапе Кубка России по лыжным гонкам определились победители в спринте свободным стилем. Соревнования проходят в Вершине Теи.

У мужчин лучшим был Денис Филимонов, показав результат 3 минуты 9,78 секунды. В тройку попали также Егор Митрошин (+0,39 секунды) и Савелий Коростелев (+0,59).

У женщин первой финишировала Анастасия Фалеева с результатом 3 минуты 38,50 секунды. В тройке — белоруска Анна Королева (+0,66) и Алена Баранова (+1,04).

Во вторник на этапе Кубка России состоится гонка на 10 км свободным стилем у мужчин и женщин.

Алена Баранова
Анастасия Фалеева
Денис Филимонов
Егор Митрошин
Савелий Коростелев

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