Мальцев выиграл мужскую разделку на 30 км на четвертом этапе Кубка России, Непряева стала лучшей среди женщин

Российский лыжник Артем Мальцев стал победителем мужской разделки на 30 км свободным стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 7 секунд. Второй результат показал Алексей Червоткин, уступивший победителю гонки 12,9 секунды. Тройку призеров замкнул Александр Большунов (+55,9).

Ранее в женской гонке на 15 км свободным стилем победу одержала Наталья Непряева (41 минута 28,8 секунды). Второй к финишу пришла Анастасия Прокофьева (+6,2). Бронза у Марии Истоминой (+14,9).