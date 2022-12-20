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Лыжные гонки

Сегодня, 14:27

Мальцев выиграл мужскую разделку на 30 км на четвертом этапе Кубка России, Непряева стала лучшей среди женщин

Алина Савинова
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Российский лыжник Артем Мальцев стал победителем мужской разделки на 30 км свободным стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 7 секунд. Второй результат показал Алексей Червоткин, уступивший победителю гонки 12,9 секунды. Тройку призеров замкнул Александр Большунов (+55,9).

Ранее в женской гонке на 15 км свободным стилем победу одержала Наталья Непряева (41 минута 28,8 секунды). Второй к финишу пришла Анастасия Прокофьева (+6,2). Бронза у Марии Истоминой (+14,9).

Артем Мальцев
Наталья Непряева
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