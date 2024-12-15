Маслакова выиграла гонку преследования на 10 км классикой на этапе Кубка России в Чусовом

Представительница Московской области Елизавета Маслакова стала победительницей гонки преследования классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом.

Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 30 минут 10,7 секунды.

Второй финишировала Екатерина Смирнова, выступающая за Тюменскую область. Ее отставание от лидера составило +01,9 секунды. Тройку призеров замкнула Дарья Непряева из Республики Татарстан (+02,1).

Мужчины выйдут на старт гонки преследования в 10.30 по московскому времени.

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

3-й этап

Чусовой

Женщины. 10 км, гонка преследования, классический стиль

1. Елизавета Маслакова — 30 минут 10,8 секунды

2. Екатерина Смирнова +1,9

3. Дарья Непряева +2,1

4. Татьяна Сорина +2,9

5. Мария Истомина +3,8