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Лыжные гонки

Сегодня, 20:10

Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью Резцовой

Руслан Минаев
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Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на смерть трехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резцовой.

«Анфиса Анатольевна была человеком чести, обладала высоким профессионализмом и сильным чувством патриотизма. Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, а также двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. Она была примером для многих наших спортсменов, вдохновляя своими результатами на новые свершения», — цитирует Матыцина ТАСС.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.

Источник: ТАСС
Анфиса Резцова
Олег Матыцин
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