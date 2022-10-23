Матыцин заявил, что решение FIS отстранить россиян лишает других спортсменов сильной конкуренции

Министр спорта Олег Матыцин отреагировал на решение Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранить россиян от соревнований под своей эгидой до конца сезона-2022/23.

«Решение FIS о продлении недопуска российских спортсменов на соревнования в сезоне-2022/23 лишает любителей спорта зрелищной борьбы за медали, а спортсменов — серьезной конкуренции. Российские лыжники — одни из сильнейших в мире, без них любые международные старты теряют свою актуальность, становятся менее интересными и захватывающими, а результаты на табло заметно уступают предыдущим», — сказал Матыцин ТАСС.

Вчера, 22 октября, FIS объявила о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне-2022/23.