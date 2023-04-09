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Лыжные гонки

Сегодня, 13:19

Матыцин заявил, что Россия будет приглашать иностранных лыжников на свои соревнования

Виктория Кравченко
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Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что норвежцам не хватает российских лыжников.

«Думаю, норвежцам нас не хватает. Конечно, спорт без конкуренции страдает, и лыжный в том числе. Но я считаю, что мы вместе с национальной и региональными федерациями создали хорошую конкуренцию, мы видим много молодых имен, видим, что у нас есть резерв. Конечно, мы не закрываемся и не изолируемся ни от кого, всегда готовы приглашать. Думаю, что в следующем сезоне на соревнования по лыжному спорту тоже будем приглашать иностранных спортсменов, а решение принимать им. Без России международный спорт теряет многое», — цитирует Матыцина ТАСС.

Во вторник, 4 апреля, Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) заявила, что обсудит вопрос допуска россиян на ближайшем заседании совета организации.

Источник: https://tass.ru/sport/17483661
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