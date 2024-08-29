Майгуров и Вяльбе поспорили насчет приглашения белорусов в команду биатлонистов на «Гонку чемпионов»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) рассказал, что белорусские биатлонисты войдут в команду российских спортсменов на «Гонке чемпионов».

Ранее СБР и Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявили о проведении совместной Гонки чемпионов. Мероприятие пройдет в Рязани 4-5 января 2025 года.

В ходе посвященной событию пресс-конференции произошел диалог между Паком и главой ФЛГР Еленой Вяльбе.

— Мы также ориентировались на белорусских спортсменов, на лидеров. Всех обзвонил и все дали согласие. Они будут в числе российских биатлонистов, — заявил Пак.

— С какого перепугу? У вас что, десяти биатлонистов нет? — спросила Вяльбе.

В разговор вмешался президент СБР Виктор Майгуров. «Белорусы наши партнеры. Вы можете тоже пригласить своих», — сказал он в ответ на слова Вяльбе.

«Кого? Аню (Анна Королева — прим. «СЭ»)? А какую она разницу сделает?» — ответила глава ФЛГР.