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Лыжные гонки

Сегодня, 12:17

СМИ: FIS отказала двум российским спортсменам в смене спортивного гражданства из-за превышения сроков подачи документов

Руслан Минаев
Лыжники во время гонки.
Фото Global Look Press

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала двум российским спортсменам в смене спортивного гражданства, сообщает норвежское издание Nettavisen.

По данным источника, причиной этому стало превышение сроков подачи требуемых документов. Имена спортсменов не приводятся.

Как отмечает FIS, для получение спортивного гражданства другой страны, необходимо иметь паспорт этой страны, а также проживать в ней в течение минимального периода времени.

В сентябре сообщалось, что международная федерация отказала двум российским спортсменам в смене спортивного гражданства на израильское.

В марте FIS отстранила российских и белорусских лыжников от международных турниров до конца сезона-2021/22. Позже отстранение было продлено на летний сезон.

Сборная России по лыжным гонкам
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