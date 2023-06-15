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Лыжные гонки

Сегодня, 16:16

Международная федерация лыжного спорта продлила лицензии российским паралимпийцам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) подтвердила продление лицензий российских паралимпийцев и сохранила рейтинговые очки, заработанные россиянами в соревнованиях по лыжным гонкам, горнолыжному спорту и сноуборду в спортивном сезоне-2021/22.

«FIS подтвердила продление лицензий и сохранение рейтинговых очков российских паралимпийцев, заработанных в спортивном сезоне-2021/22. Для сохранения рейтинга ПКР предоставил в международную федерацию документы на 57 спортсменов по паралимпийским лыжным гонкам, сноуборду и горнолыжному спорту. Сохранение рейтинга позволит ПКР отправлять заявки на участие в крупных международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира и Паралимпийские игры. В 2022 году на чемпионате мира по зимним видам спорта, который проходил за полтора месяца до отстранения российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Пекине и международных соревнованиях, российские паралимпийцы триумфально выступили, завоевав 22 золотые медали и уверенно заняв первое общекомандное место с отрывом от сборной США в 12 золотых наград», — приводит слова Рожкова ТАСС.

В мае совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с событиями на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/18020073
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