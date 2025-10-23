Лыжник Фермойлен: «Возмущает, что Степанова критикует Запад, но тренируется там»

Австрийский лыжник Мика Фермойлен раскритиковал российскую спортсменку, олимпийскую чемпионку Веронику Степанову за слова о Западе.

«Когда Вероника Степанова приезжает в мой родной город, а затем пишет в Telegram о том, как якобы ужасен Запад, я не могу не задаться вопросом: если все действительно так плохо, зачем вообще сюда приезжать? Никто не заставляет ее тренироваться в Рамзау. Если бы я поехал в Россию и публично жаловался на то, как там плохо, это тоже бы не понравилось людям, и это понятно», — приводит слова Фермойлена Odds.ru.

21 октября австрийский лыжник негативно высказался о форме Александра Большунова. Он заявил, что россиянин «в плане техники выглядит не так хорошо».

Российские спортсмены в этом году проводили сборы в Рамзау (Австрия). Степанова тренируется в группе Егора Сорина.