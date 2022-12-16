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Лыжные гонки

16 декабря, 21:58

Министерство спорта Кировской области будет транслировать в соцсетях этап Кубка России в Кирово-Чепецке

Анна Горшкова
Корреспондент
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Министерство спорта и туризма Кировской области в своей соцсети будет транслировать гонки четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

«В Кировской области 17, 18 и 20 декабря на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» пройдет IV этап Кубка России по лыжным гонкам. Кировчане, включив трансляцию, смогут увидеть на трассе Александра Большунова, Алексея Червоткина, Юлию Ступак, Веронику Степанову и других именитых лыжников», — написано в публикации организации на странице ВКонтакте.

Ранее генеральный директор компании «Телеспорт» Петр Макаренко рассказал «СЭ» о ситуации с показом российских соревнований по лыжным гонкам.

Президент федерации Елена Вяльбе объявила, что права на показ соревнований переданы этой компании, однако профессиональных трансляций не было. Зрителям было предложено смотреть соревнования по веб-камерам, что вызвало критику Вяльбе со стороны комментатора Дмитрия Губерниева.

Источник: Страница Министерство спорта и туризма Кировской области ВК
Сборная России по лыжным гонкам
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