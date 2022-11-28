Матыцин ответил на вопрос, будут ли транслироваться этапы лыжных гонок

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос, будут ли транслироваться этапы лыжных гонок.

— В России сейчас не транслируются этапы лыжных гонок. Будет ли что-то с этим сделано?

— Обязательно. Мы будем делать максимально все возможное со стороны Минспорта РФ, для того чтобы наши ведущие, зрелищные, медальные виды спорта были как можно больше в телевизионных трансляциях, социальных сетях.

19 ноября стартовал новый сезон Кубка России по лыжным гонкам. Первый этап проходит в Вершине Теи (Республика Хакасия). Официальная причина отсутствия трансляции в том, что в поселке не хватает технических возможностей.

Также не планируется трансляций на втором этапе Кубка России, который будет проходить снова в Вершине Теи.